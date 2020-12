Ist Bitcoin das neue Gold?

Die Cyberwährung Bitcoin ist binnen vier Wochen um fast 50 Prozent auf neue Rekordhöhe gestiegen. Der Blick der Finanzwelt und der Experten auf die virtuelle Konkurrenz ändert sich.

Rund 9000 Mrd. Euro sind derzeit weltweit in Gold angelegt. Im Vergleich dazu nimmt sich der Marktwert aller Bitcoin trotz der jüngsten Kursexplosion mit 400 Mrd. Euro überschaubar aus. Und doch ist die bekannteste Kryptowährung derzeit auf dem Weg, zur modernen - internetbasierten - Alternative zum herkömmlichen Geld und auch zu Gold zu werden.

"Corona und die Geldschwemme der Notenbanken haben die Karten neu gemischt", sagt Nikolaus Jilch, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Experte für virtuelle Währungen bei der Agenda Austria. Immer mehr US-Hedgefondsmanager und erfolgreiche Unternehmer rückten jetzt damit heraus, dass sie in Bitcoin investiert haben. Anders war es Ende 2017, als ein ähnlicher Kursanstieg von Kleinanlegern getrieben wurde, die dann auch den Kursverfall zu leiden hatten. Ob auch diesmal der Crash folgt? Das ist laut Jilch unklar: "Wir haben die alten Hochs hinter uns gelassen und sind jetzt in einem Preisfindungsprozess."

Auch Alfred Taudes, Vorstand des Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität, hält die Meinungsänderung bei institutionellen Anlegern, die jetzt Fonds für Kleinanleger auflegen, für "bemerkenswert". Er sieht aber keinen Grund, warum die Rallye diesmal anders ausgehen sollte. Die Frage sei, welche Anlageformen noch Renditen bringen, wenn Immobilen zu teuer und Aktien schon als konservativ gelten.

Das Risiko, dass neue Instrumente wie Bitcoin & Co. durch regulatorische Eingriffe oder andere Entwicklungen einbrechen oder verschwinden, sei "systemimmanent", gibt der WU-Professor zu bedenken. So gelten etwa die EU-Geldwäscheregeln mittlerweile auch für den Handel mit Bitcoin. Weil das Computergeld aber von klassischen Assets völlig abgekoppelt ist, investierten dort zunehmend auch Superreiche einen winzigen Teil ihres Vermögens. Auf längere Sicht war das kein Fehler: Der Kurs pendelte sich bisher nach jedem noch so dramatischen Einbruch auf einem höheren Niveau ein - und machte das digitale Gold damit zum erfolgreichsten Investment der vergangenen zehn Jahre.

Die Kryptowährung ist aber längst mehr als nur ein riskantes Spekulationsinstrument für Reiche und Experimentierfreudige. In der Schweiz bieten erste Firmen mit dem Okay der Finanzbehörden entsprechende Fonds an. Mehr und mehr Händler akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel. Und Plattformen wie Bitpanda oder neu auch der Online-Zahlungsdienstleister Paypal erleichtern Kauf und Verkauf des virtuellen Goldes.

Im Vergleich zum klassischen Finanzvermögen sei es weiterhin ein Minderheitenprogramm, betont Taudes. Die Gründer von Google seien immer noch reicher als alle Bitcoin-Eigentümer zusammen. Aber es sei ein Wachstumssegment.

Nach aktuellen Schätzungen besitzen weltweit etwa 100 Millionen Menschen Bitcoin. In Österreich schätzte die Nationalbank 2018, dass etwa zwei Prozent Geld in Kryptowährungen veranlagt haben, ähnlich viele wie in Aktien. Das Alter spielt laut dem Agenda-Experten eine gewaltige Rolle. "Unter 30-Jährige sind leichter bei solchen Dingen dabei." Gerade in Ländern mit autokratischen Strukturen und zerfallender Wirtschaft seien Bitcoin für die oft junge Bevölkerung eine Art digitaler Hafen für Erspartes. "Wer alles verlieren kann, den kümmern Kursschwankungen weniger", sagt Jilch. Die meisten Europäer hielten es für gefährlich.

Wenn der Zulauf anhält und technisch alles weiter funktioniert, müsste der Bitcoin-Kurs weiter steigen. Denn die Gründung 2008 im Licht der Bankenkrise war eine Kampfansage gegen die Geldflut der Zentralbanken: eine ultimativ begrenzte Menge von maximal 21 Millionen Bitcoin. Möglich wurde das mit der neuen Blockchain-Technologie , mit der sich erstmals "digitale Knappheit" erzeugen ließ. Wer früh eingestiegen ist, profitiert bisher überproportional.

Dass das Bitcoin-System verwässert werde, sei aufgrund der Technologie sehr unwahrscheinlich, sagt Jilch. Außerdem könnte kein Staat beziehungsweise keine öffentliche Stelle das durchsetzen, weil Bitcoin eher wie Wikipedia funktioniert. "Es gibt ein Rennen um die Plätze am Tisch und das macht es so aufregend."

Mit dem Wettlauf der Europäischen Zentralbank um digitale Währungen haben Bitcoin & Co. nichts zu tun. Denn das digitale Zentralbankgeld bleibt an den realen Euro, Franken, Rubel oder Renminbi gebunden. Dabei gehe es um effizientere Geldtransfers und weitere Vorteile der Digitalisierung, sagt Taudes.