Ist der Onlinehandel ein Klimakiller?

Online zu kaufen könnte sogar klimafreundlicher sein, als in den stationären Handel zu gehen, zu diesem Schluss kommt das Umweltbundesamt in einer Studie. Nur unter Bedingungen, die es nie gibt, kontert Greenpeace.

Was ist besser fürs Klima, online zu kaufen oder in den Handel zu gehen? Das Umweltbundesamt kommt in einer Studie zu erstaunlichen Ergebnissen. "Der Onlinehandel hat das Potenzial, um bis zu 56 Prozent weniger Treibhausgasemissionen zu verursachen als der stationäre Handel", sagt Klimaexperte Günther Lichtblau - unter Bedingungen. Zentraler Faktor seien in beiden Fällen die Transportfahrten. Das Umweltbundesamt hat bei seinen Berechnungen die CO2-Bilanz beim Kauf von drei Produkten (Bücher, Elektro, Schuhe) verglichen. Der stationäre Handel schneide im ländlichen Bereich ...