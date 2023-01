IT-Beschäftigte demonstrieren für mehr Gehalt

Die Beschäftigten der IT-Branche fordern am Montag in Kundgebungen in Wien und Linz einen ordentlichen Gehaltsabschluss. Den Sozialpartnern ist für die rund 65.000 Beschäftigten noch immer kein Kollektivvertragsabschluss gelungen. Der nächste Verhandlungstermin findet am 30. Jänner statt. Das letzte Angebot der Arbeitgeber liege unter der im Herbst prognostizierten Inflationsrate für das vergangene Jahr von 8,3 Prozent, kritisiert die Gewerkschaft GPA.

