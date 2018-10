Italien-Zinsanstieg könnte potenzielles Problem werden

Der in Zusammenhang mit der Kontroverse zwischen Italien und der EU-Kommission über das italienische Staatsbudget stehende Zinsanstieg für italienische Staatsanleihen könnte im kommenden Jahr für Italien eine "potenzielle Problemstelle" darstellen. Davor warnte OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.

SN/APA (Techt)/HANS KLAUS TECHT Nowotny: Das Problem Italiens ist die Fiskalpolitik