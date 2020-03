Italiens Industrielle urgieren Ende der Grenzkontrollen

Italiens Industriellenverband Confindustria hat am Donnerstag einen dringenden Appell an die Regierung in Rom und an die EU-Kommission gegen die von Österreich wegen der Coronavirus-Epidemie eingeführten Grenzkontrollen gerichtet. Die Grenzkontrollen seien "illegal und äußerst gefährdend für den Export und den europäischen Austausch", hieß es in einer Presseaussendung.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Scharfe Kritik aus Italien an den Grenzkontrollen