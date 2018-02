Italiens Verkehrsminister gegen Brenner-Blockabfertigung

Italiens Verkehrsminister Graziano Delrio hat sich über Pläne zur sogenannten Lkw-Blockabfertigung, die den Schwerlastverkehr von Deutschland kommend durch Tirol auf 250 bis 300 Fahrzeuge pro Stunde dosieren soll, zutiefst besorgt gezeigt. Diese Maßnahme würde den Vereinbarungen beim Brenner-Treffen in München am 5. Februar widersprechen, so Delrio in einer Presseaussendung.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Delrio befürchtet einseitige Maßnahmen