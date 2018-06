Italiens Verkehrsminister kommt nicht zum Brenner-Gipfel

Der am Dienstag in Bozen stattfindende, zweite Brenner-Transit-Gipfel hat mit Minister-Absagen zu kämpfen: Nach dem deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte am Montag in letzter Minute auch sein italienischer Amtskollege Danilo Toninelli (Fünf Sterne) seine Teilnahme ab. Er führte die jüngsten Entwicklungen in der Migrationskrise im Mittelmeer ins Treffen.

