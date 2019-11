IWF rechnet für Österreich nächstes Jahr mit Wachstum

Die wirtschaftliche Aktivität in Europa hat sich aufgrund der Handels- und Produktionsschwäche verlangsamt. Zu diesem Schluss kommt der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem aktuellen Wirtschaftsausblick für Europa, der am Mittwoch in Brüssel vorgestellt worden ist. Für Österreich wird heuer mit einem BIP-Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet. Nächstes Jahr sollen es 1,7 Prozent sein.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Frank Rumpe Das österreichische BIP soll um 1,6 Prozent wachsen