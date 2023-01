Jeder vierte Händler will kürzer offen halten

Corona habe die Einkaufslust verändert: Abends, aber auch am Freitag sei es ruhig geworden. Warum das Geschäft dennoch überraschend gut läuft.

Ob das traditionsreiche Kaufhaus Kastner & Öhler in Graz, Filialen der Fussl Modestraße oder Schmuckgeschäfte des Dorotheums: Immer mehr Händler sperren abends früher zu. An flauem Geschäft liege das nicht. "Die Weltuntergangsstimmung, die so bejammert wird, ist beim Kunden nicht angekommen", sagt Kastner-&-Öhler-Vorstand Martin Wäg. "Überraschend sehr gut" - so beschreiben auch Fussl-Chef Ernst Mayr und Karin Saey vom Dorotheum die Nachfrage der vergangenen Monate.

Warum man dennoch früher zusperrt? "Die Leute kaufen wieder gern im Handel, aber ...