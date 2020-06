Jeder zweite Österreicher geht wieder ins Wirtshaus

Die Hälfte der Österreicher (53 Prozent) ist nach dem Ende des coronabedingten Stillstands mit 15. Mai wieder zurückgekehrt in Wirtshäuser, Restaurants und sonstige Gastronomie. Ein Drittel will das in der nächsten Zeit tun, zeigt eine am Samstag publizierte Gallup-Umfrage unter 1.000 Personen, welche Ende Mai durchgeführt wurde. Am Ambiente hapert es für einige aber wegen der Coronaregeln noch.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Am Ambiente mangelt es manchen noch