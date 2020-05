Jeder Zweite will nach Corona einen anderen Job

Das Jobportal karriere.at hat in einer Befragung seiner Online-User einen großen Willen nach Veränderung registriert. Fast jeder zweite Arbeitnehmer will, sobald die Coronakrise überstanden ist, einen anderen Job. Der Großteil der Unternehmen ist noch am Überlegen, wie sie sich in Zukunft ausrichten sollen, so das Ergebnis der Umfrage.

SN/APA (dpa)/Marcel Kusch Jobs in der Gastronomie wieder gefragt