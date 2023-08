Jedes dritte Ziegelwerk steht still

Der Rückgang im Bau kommt bei den Baustoffproduzenten an und besonders bei Ziegelherstellern. Die Lager sind übervoll, für Herbst drohen weitere Zwangspausen in den Werken.

Rudolf Ecklmayr, Geschäftsführer des Zieglerverbands, der die meisten mittelgroßen Ziegelhersteller in Österreich vertritt, ist in heller Aufregung. Wenn das so weitergehe, werde im Herbst ein Großteil der Ziegelwerke im Land stillstehen, prognostiziert er. Denn die Nachfrage im Bau sei vor ...