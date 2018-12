Jedes vierte Geschenk war ein Gutschein

Geschenke vor Heiligabend kaufen, das war einmal: Die umsatzstärksten Tage im Handel sind jetzt. Grund ist nicht so sehr der Umtausch ungeliebter Geschenke, sondern Gutscheine: Als einfallslos verschrien, sind sie gefragt wie nie.

Überfüllte Parkplätze, Stau schon auf der Zufahrt zum Shoppingcenter und lange Warteschlangen vor der Kassa: Trotz strahlenden Sonnenscheins stürmten am Donnerstag die Kunden die Geschäfte. Ob Einkaufsstraße oder Shoppingcenter, die umsatzstärksten Einkaufstage des Jahres sind nicht mehr wie einst die Samstage vor Weihnachten. Jetzt klingeln an den ersten Wochentagen danach, also am 27. und 28. Dezember, so richtig die Kassen. Viele Kunden wollen ungeliebte Geschenke so rasch wie möglich umtauschen. Der Handel selbst hat den Trend verschärft, indem er gleich nach den Feiertagen mit kräftigen Rabatten wirbt und oft noch vor Beginn des eigentlichen Winters den Schlussverkauf einläutet. Vor allem aber ist es die stets steigende Zahl an Gutscheinen, die Kunden in die Geschäfte lockt.