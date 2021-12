Jetzt gehen auch die Mietautos aus

Dass es beim Autokauf Geduld braucht, wissen die meisten Kunden. Die Chipkrise schlägt auf Autovermieter wie Sixt durch. Keine Besserung in Sicht.

Dieses Modell ist "in dieser Station leider nicht mehr verfügbar", steht auf der Seite des Autoverleihers. Die alternativen Fahrzeuge, die angeboten werden, sind größer und kostspieliger. Und generell sind die Mietpreise locker doppelt so hoch wie vor der Coronakrise. Früher sorgten in den Sommermonaten Touristen und die wachsende Gruppe von Menschen ohne Auto da und dort für Knappheit bei Leihautos. Dass an einem grauen Novemberwochenende bei Sixt, Budget, Hertz und Co. an zentralen Stationen Mietautos ausgehen - oft als Erstes ...