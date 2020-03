Job-Situation von Frauen zuletzt nicht verbessert

Die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt hat sich in Österreich in den vergangenen Jahren nicht verbessert, im Gegenteil. Im "Women in Work"-Ranking der Wirtschaftsberatung PwC belegte Österreich 2018 unter 33 OECD-Ländern Platz 25. Im Jahr 2016 war Österreich noch auf Rang 23, im Jahr 2000 sogar auf Platz 13. Angeführt wird das Ranking von Island, Schweden und Slowenien.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jan-Philipp Österreich liegt im Ranking zurück