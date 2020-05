1,2 Millionen sind in Kurzarbeit, 571.000 Menschen in Österreich ganz ohne Job: Der Arbeitsmarkt wird noch länger Patient bleiben.

Es wurde nach dem virusbedingten Lockdown nichts anderes erwartet, doch in Zahlen gegossen zeigt der Anstieg der Arbeitslosigkeit im April ein Bild, das kaum Hoffnung auf rasche Erholung macht. Es zeigt einen Beschäftigungsrückgang, den es so in Österreich zuletzt im ...