Jugend kauft online - auch direkt bei einem Influencer

Die heranwachsende Generation von Käufern krempelt den Handel um. Die Jugend spricht stark auf das Internet an. "Mehr als die Hälfte der Befragten hat bereits zumindest einmal ein Produkt gekauft, weil es von einem Online-Promi beworben wurde", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Immerhin acht Prozent hätten schon einmal direkt auf der Website eines Influencers geshoppt.

22 Prozent holen sich ihre Produkte im Webshop