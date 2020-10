Jugendbeschäftigung: Plus 3,5 Mio. Euro für 500 neue Plätze

Mit dem heurigen Herbst wird das Budget für den Ausbau von Jugendcoaching und Ausbildungsvorbereitung um 3,5 Mio. Euro aufgestockt. Durch die Aufstockung sollen 500 Plätze für Ausbildungsvorbereitungen zusätzlich geschaffen werden, rechnete Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Sonntag vor. Derzeit beträgt das Budget für niederschwellige Jugendmaßnahmen im Rahmen der Ausbildung (bis 18 Jahre) 37,2 Mio. Euro.

"Mit dieser Aufstockung von 3,5 Millionen Euro bieten wir gerade jetzt im Herbst Jugendlichen, die es am Arbeitsmarkt nicht so leicht haben, eine Perspektive am Arbeitsmarkt", so Aschbacher.

Quelle: APA