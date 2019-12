Julius Meinl sagte im Grasser-Prozess aus

Am letzten Verhandlungstag des heurigen Jahres hatte Richterin Marion Hohenecker im Grasser-Prozess einen prominenten Zeugen geladen. Am Donnerstagvormittag sagte Ex-Bankvorstand Julius Meinl V zum "Schwiegermutter-Konto" Ferint aus, dazu wurde er via Videokonferenz ins Wiener Straflandesgericht zugeschaltet. Die Befragung dauerte knapp eine Stunde, für Nachmittag ist noch ein Zeuge vorgesehen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Vorbereitungen für Videokonferenz im großen Schwurgerichtssaal