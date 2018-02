Kälte: Wien Energie hat alle Kraftwerke hochgefahren

Der klirrende Frost treibt den Energieverbrauch in neue Höhen. In Wien heizen 380.000 Haushalte mit Fernwärme von der Wien Energie. Der Energiekonzern der Hauptstadt hat alle Kraftwerke hochgefahren. Neben den Müllverbrennungsanlagen und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen decken auch die Fernheizwerke etwa in Leopoldau, Inzersdorf oder Spittelau die Bedarfsspitzen.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER KLEIN Die Fernwärme läuft auf Hochtouren