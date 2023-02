Kärntnerin wird neue Chefin der Österreich Werbung: "Ich habe mit 15 gesagt, da werde ich Chefin"

Die Unternehmerin und Tourismusexpertin Astrid Steharnig-Staudinger leitet ab Mai die ÖW. Überraschend - in vieler Hinsicht.

Frau, 45, Mutter von Zwillingen im Volksschulalter, Magistra für internationale Betriebswirtschaft, spricht sechs Sprachen, Erfahrung im Hotelmarketing und Stadtmarketing, Auslandserfahrung - und seit 15 Jahren Unternehmerin mit Fokus auf Marken-Kooperation. Die Eckdaten der designierten neuen Chefin der Österreich Werbung (ÖW) lesen sich, als hätte sich die gebürtige Kärtnerin Astrid Steharnig-Staudinger ihr bisheriges Leben lang auf den Job vorbereitet. So ähnlich sei es auch , sagt sie am Freitag bei ihrer Vorstellung durch Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. In der Tourismusschule habe sie auch die ÖW kennengelernt. "Da habe ich mit 15 gesagt, ich werde Österreich-Werbung-Chefin."

Die Tourismusexpertin folgt ab 1. Mai 2023 Lisa Weddig nach, die im Herbst 2022 aus privaten Gründen um eine vorzeitige Auflösung ihres bis 2026 laufenden Vertrages ersucht hatte und noch bis Ende März zur Verfügung steht. Steharnig-Staudinger sei von der eigens eingesetzten Auswahlkommission aus 33 Bewerbern - ein Drittel Frauen - einstimmig ausgewählt worden, so Kraus-Winkler. Sie habe beim Hearing diese Woche mit ihrem Know-how und ausgeprägtem Teamgeist und Kooperationswillen überzeugt und nicht zuletzt durch ihre Dynamik im Arbeiten und Auftreten.

Die Entscheidung ist schneller gefallen als erwartet und "überraschend" ausgefallen, räumt selbst Kraus-Winkler ein. "Viele haben sich etwas Anderes erwartet." Auch sie selbst habe Steharnig-Staudinger erst am Donnerstag kennengelernt. Unter den Jobanwärtern war auch der Tourismus-Consulter Florian Größwang, der zuletzt Weddig unterlegen war und - so wie dem Vernehmen nach einige andere - die ÖW verlassen hatte.

Steharnig-Staudinger wird in der nächsten Sitzung des ÖW-Präsidiums für fünf Jahre bestellt. Die Geschäftsführung und die Eigentümeranteile an ihrem 24-Personen-Unternehmen Linking Brands werde sie bis dahin abgeben. Wie sie den neuen Job anlegen wird, ließ die selbstbewusste Wirtstochter beim ersten Auftritt unbeantwortet. Nur so viel: Die Arbeit der Österreich Werbung sei eine essenzielle Stütze des heimischen Tourismus. "Wenn wir es schaffen, eine Kooperationskultur einzuführen, werden wird Großartiges leisten." Und: "Umsetzen ist meine größte Stärke."

Ihre Schwester führe gemeinsam mit den Eltern bis heute im 300-Seelen-Weiler Schwabegg (nahe Bleiburg), keine zehn Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt, das Gasthaus der Familie. Dort startete sie noch während der Schulzeit die Vermarktung von "Hadn", die Kärntner Bezeichnung für Buchweizen und eine Spezialität der Region. Ihr visionärer Vater habe schon damals nachhaltige Waldwirtschaft betrieben, erzählt die "urbane Landlerin", wie sie sich selbst bezeichnet. Sie lebe in Wien, habe einen Tiroler Ehemann, einen kleinen Weingarten im Burgenland, habe in Oberösterreich Waldbaden gelernt, sei stolze Besitzerin der Niederösterreich Card, mache gern in Salzburg Ferien und besuche die Festspiele. Und sie liebe die Vorarlberger Architektur.