Käse und Fleisch aus Österreich sind gefragt

Österreich exportierte im Vorjahr erstmals mehr landwirtschaftliche Produkte, als es einführte. Die Agrar-Handelsbilanz ist 2020 damit erstmals positiv ausgefallen. Sie lag mit 10,8 Mill. Euro im Plus, nach minus 441,6 Mill. Euro im Jahr 2019. Das Jahr davor waren es minus 664,1 Mill. Euro.

2020 wurden Agrarprodukte und Lebensmittel im Wert von 12,8 Mrd. Euro exportiert. Zu den Gesamtexporten der heimischen Wirtschaft trug der Agrarsektor neun Prozent bei. Während die Exporte insgesamt im Vorjahr um 7,5 Prozent nachgaben, konnte der Agrarsektor um 3,9 Prozent zulegen.

"Bei rein landwirtschaftlichen Erzeugnissen zeigte sich ein Exportzuwachs von 4,5 Prozent bei einem gleichzeitigen Rückgang der Importe in diesem Segment um 1,4 Prozent", so das Landwirtschaftsministerium unter Verweis auf aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Mit einem Volumen von rund 9,29 Mrd. Euro wurden 2020 etwa 73 Prozent aller Agrarprodukte in die Europäische Union exportiert. Das entsprach einem Anstieg um vier Prozent gegenüber dem Jahr davor.

Exportiert wird vor allem in die EU

Neben Deutschland zählten Italien, die Niederlande und Ungarn zu den Top-Exportländern Österreichs in der Union. Zu den wichtigsten Exportgütern Österreichs zählen seit langem alkoholfreie Getränke, nicht zuletzt durch Energydrinks wie Red Bull. Doch auch bei Käse und anderen Milchprodukten sowie Rindfleisch wird viel exportiert.

Die wichtigsten Importprodukte - aus der EU und Drittstaaten - waren Obst mit 1,2 Mrd. Euro, gefolgt von Zubereitungen aus Getreide mit 1,1 Mrd. Euro sowie Milch und Milchprodukte mit 925 Mill. Euro und Fleisch mit 845 Mill. Euro.

"Der Erfolg der heimischen Qualitätsprodukte spiegelt sich in der Außenhandelsstatistik für das Jahr 2020 deutlich wider. Erstmals in der Geschichte haben wir eine positive Agrarhandelsbilanz, das bedeutet wir exportieren mehr Lebensmittel als wir importieren. Das ist eine Erfolgsgeschichte der heimischen Landwirtschaft", sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).