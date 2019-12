Kalliauer will Jobgarantie für ältere Langzeitarbeitslose

Der Präsident der Arbeiterkammer OÖ, Johann Kalliauer, fordert eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose ab 45 Jahren. Die nächste Regierung sollte die von Türkis-Blau abgeschaffte "Aktion 20.000" weiterentwickeln. Dafür sollten jene Betriebe, die Ältere überdurchschnittlich oft kündigen oder Arbeitnehmer systematisch beim AMS 'zwischenparken', mehr in die Arbeitslosenversicherung einzahlen".

Mit einer echten Jobgarantie für Personen über 45, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind, sollten 40.000 Arbeitsplätze in Gemeinden und Ländern geschaffen werden. Den Staatshaushalt würde das laut Kalliauer rund 270 Millionen Euro netto kosten, wobei Einsparungen bei Notstandshilfe und Mehreinnahmen bei Lohnsteuer und Sozialversicherung eingerechnet werden.

Der Konjunktur-Abschwung mache sich bereits am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl jener, die in Österreich mehr als ein Jahr auf Jobsuche sind, habe sich seit der Wirtschaftskrise 2008/2009 mehr als verdoppelt - von 51.592 auf 131.066 Personen (plus 154 Prozent). In Oberösterreich habe sich die Zahl sogar verdreifacht - von 3.901 auf 12.637 Betroffene (plus 224 Prozent).

"Hat sich die Arbeitslosigkeit einmal verfestigt, ist es schwer, einen Job zu finden. Tausende Menschen einfach dem Markt zu überlassen, ist inakzeptabel. Die Politik muss eine Jobgarantie für ältere Arbeitsuchende verwirklichen und das Menschenrecht auf Arbeit endlich ernst nehmen", fordert Kalliauer am Sonntag einen Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik. Lange Arbeitslosigkeit sei "wie ein negativer Stempel" im Lebenslauf: Laut Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) schafft es nicht einmal einer von 20 älteren Arbeitslosen, innerhalb von eineinhalb Jahren einen Job zu bekommen.

Quelle: APA