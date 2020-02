Kapsch TrafficCom mit Gewinneinbruch nach drei Quartalen

Der börsennotierte Mautsystemekonzern Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen 2019/20 einen Gewinneinbruch nach Belastungen im Zusammenhang mit der Kündigung der deutschen Mautverträge und dem Mautprojekt in Tschechien verzeichnet. Der Periodengewinn fiel auf 0,2 Mio. Euro, nach 21,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Georg Kapsch ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen