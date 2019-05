Kapsch verkauft zwei Töchter

Die Sparten Bahnkommunikation und Öffentlicher Verkehr gehen an die Linzer Technologiefirma S&T. Knapp 500 Mitarbeiter in Kapsch CarrierCom und Kapsch PublicTransportCom sind betroffen.

Die Kapsch-Gruppe verkauft zwei Tochtergesellschaften an den börsenotierten oberösterreichischen IT-Dienstleister und Systemintegrator S&T in Linz. Übernommen wurden die Kapsch CarrierCom, die Netzwerklösungen etwa für Eisenbahnkommunikationssysteme anbietet, und die Kapsch PublicTransportCom, die elektronische Infrastruktur im öffentlichen Verkehr anbietet.

Der Kaufvertrag wurde am Donnerstag unterschrieben. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt allfälliger behördlicher Genehmigungen, teilte S&T als Käufer mit. Der Kaufpreis liege "in einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich" - unter Abzug nicht präzisierter Schulden und Barmittel.

Beide Bereiche zusammen machten im jüngsten Geschäftsjahr 2018/19 rund 120 Millionen Euro Umsatz, in etwa ein Zehntel des Gesamtumsatzes der bisherigen Kapsch-Gruppe. Betroffen sind knapp 500 Mitarbeiter. Per Ende März 2018 zählte der Konzern 7236 Mitarbeiter, fast ein Drittel (2063 Personen) davon in Österreich.

Seit zwei Jahren steuerten beide Felder negative Beiträge zum Gesamtergebnis bei, nach jüngsten verfügbaren Zahlen waren es minus 35,5 Mill. Euro am Betriebsergebnis Ebit. Als Begründung für die Verluste wurden "hohe externe Entwicklungsaufwendungung" und Projektnachlaufkosten genannt. In Summe wurden an die 100 Mill. Euro in beide Sparten investiert.

Für den S&T-Vorstandsvorsitzenden Hannes Niederhauser ist die Akquisition ein "weiterer wichtiger Meilenstein zur Umsetzung unserer Wachstumsziele" im Rahmen der firmeneigenen 'Agenda 2023'. Insbesondere die Technologie der Kapsch CarrierCom ergänze das Portfolio der Kontron/S&T-Gruppe im Bereich "Internet der Dinge" ideal. Man übergebe die beiden Einheiten "in die guten Hände eines anderen erfolgreichen österreichischen Unternehmens", sagt Kapsch-Chef Georg Kapsch.

Er zeigte sich überzeugt, dass die verkauften Töchter "mit S&T einen perfekten strategischen Fit darstellen und S&T aufbauend auf dem vorhandenen Produktportfolio und der starken Marktstellung" beide Firmen erfolgreich weiterentwickeln werde.

Die Kapsch-Gruppe will sich künftig auf Maut- und Verkehrsleitsysteme sowie Digitalisierungslösungen in den Sparten Kapsch TrafficCom und Kapsch BusinessCom konzentrieren.