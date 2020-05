Kastner & Öhler rechnet heuer mit "massivem Verlust"

Das steirische Handelsunternehmen Kastner & Öhler hat in den Wochen des Lockdowns 30 Mio. Euro an Umsatz verloren. Das sagte Vorstand Martin Wäg in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der "Kleinen Zeitung". "Es ist wohl sicher, dass wir heuer einen massiven Verlust machen." Die 1.900 Arbeitsplätze im Unternehmen seien dank Kurzarbeit aber bis auf Weiteres gesichert.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Das steirische Unternehmen konnte dennoch alle Mitarbeiter halten