Katzian ortet für Metaller-KV "sehr gutes" Konjunkturumfeld

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sieht für die nächste Woche startenden Metaller-KV-Verhandlungen gute wirtschaftliche Voraussetzungen für einen hohen Abschluss. Es gebe ein "sehr, sehr gutes und tolles Umfeld", sagte Katzian am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Vergangenes Jahr einigten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf ein Plus von drei Prozent.

