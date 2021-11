Kaufen, aber anders

Routine oder Resignation: Viele Geschäfte und Restaurants bieten Waren und Essen wieder zum Abholen an. Für das wichtige Weihnachtsgeschäft ist es kein Ersatz und es wirft erneut rechtliche Fragen auf.

An Tag eins von Lockdown Nummer vier ist es ruhig, aber nicht ausgestorben. In Hallein mit seinen 20.000 Einwohnern wird auf einem öffentlichen Platz sogar ein Weihnachtsbaum mit einer Lichterkette verziert. "Ein bisschen Stimmung muss schon sein", erklärt der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs von der Drehleiter herunter. Selbst bei den Kaufleuten ist die Laune nicht im Keller - auch wenn am Montagvormittag, anders als noch am Samstag, die Kunden nur noch vor der Stadtapotheke Schlange stehen.

Warteschlangen bilden ...