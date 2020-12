Kaufhaus Österreich: Wie eine Webseite 627.000 Euro kosten kann

Das Projekt des Wirtschaftsministeriums, um den heimischen Händlern im Internet zu helfen, ist umstritten.

Der Neos-Abgeordnete Douglas Hoyos verwendet deftige Worte , wenn er über die Webseite "Kaufhaus Österreich" spricht. In der Sache bedeuten sie: Die Internetseite, die österreichischen Händler helfen soll, sich gegen Online-Riesen wie Amazon & Co zu bewähren, ist extrem schlecht gemacht und zu teuer, gemessen an dem, was

sie für User sichtbar macht.

Maximal 100.000 Euro könne eine primitive Link-Liste wie kaufhaus-oesterreich.at kosten, auch mit Schnittstellen, barrierefreiem Zugang und Sicherheitsfeatures , sagt Hoyos. Wie das Wirtschaftsministerium, das hinter ...