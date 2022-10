Keine Einigung - Metaller streiten weiter um Teile am Kuchen

Eine Einigung bleibt vorerst in weiter Ferne. Die Arbeitgeber bieten 4,1 Prozent - und beschleunigen damit die Mobilisierung der Gewerkschafter.

Erwartungsgemäß kein Ergebnis gab es am Montagabend bei den Lohnverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie (MTI). Die Arbeitgeber beantworteten die Lohnforderung der Gewerkschaften von 10,6 Prozent mit einem Gegenangebot von 4,1 Prozent - viel zu wenig, um in bereits in der zweiten Verhandlungsrunde zu einem Ergebnis zu kommen. Die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA sprechen von einer "Provokation". Sie werden wie bereits zuvor angekündigt von Mittwoch bis Freitag Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie mit 200.000 Beschäftigten veranstalten.

Fachverbands-Obmann Christian Knill argumentiert, die 4,1 Prozent seien die "Inflation ohne importierte Energiepreissteigerungen", die damit abgedeckt sei. Zusammen mit staatlichen Antiteuerungsmaßnahmen seien die Inflationsfolgen komplett abgegolten. Die Gewerkschafter kritisieren auch, dass die gebotenen 4,1 Prozent nur für Ist-Löhne und Gehälter gelten, nicht jedoch für Berufseinsteiger. Für diese soll ein eigenes Schema erarbeitet werden. Eine nächste Verhandlungsrunde ist für 24. Oktober angesetzt.

Die Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag (KV), der mit 1. November in Kraft treten soll, sind wegen der hohen Inflation besonders schwierig. Die Arbeitgeber sagen, die Abgeltung dieser Rekordinflation übersteige ihre Möglichkeiten, daher sollten auch staatliche Hilfen eingerechnet werden. Die Industrie allein könne die Teuerung nicht stemmen, zumal sie selbst über höhere Gas- und Rohstoffpreise betroffen sei, sagt Fachverbandsobmann Knill. Zudem sei die Teuerung größtenteils aus dem Ausland importiert.

Berechnungen des Finanzministeriums würden zeigen, dass die diversen Antiteuerungs- und Entlastungspakete der Bundesregierung große Teile der Teuerung für Arbeitnehmerinnen und -nehmer bereits jetzt abdecken, meint Knill. Bei einem Durchschnittslohn von 3350 Euro (brutto) in der Metalltechnischen Industrie würden Energiekostenausgleich, Klimabonus und Einmalzahlungen in Summe 3 bis 4 Prozent der Mehrkosten ausgleichen. Bei einem Durchschnittsgehalt von 4700 Euro betrage die Entlastung 2 bis 3 Prozent. Unter Hinzurechnung des erhöhten Familienbonus und Familienbeihilfen steige die Entlastung auf 9 (Löhne) beziehungsweise 8 Prozent (Gehälter).

Die Argumentation der Arbeitgeber, dass staatliche Hilfen bei den KV-Verhandlungen miteingerechnet werden sollten, bleibt von Expertenseite nicht unwidersprochen. Für Benjamin Bittschi vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo ist die grundsätzliche Aufgabe der jährlichen Lohnverhandlungen "die Verteilung des wirtschaftlichen Kuchens, den Unternehmen und Arbeitnehmer im vergangenen Jahr gemeinsam erwirtschaftet haben". Salopp formuliert heiße das, "der Staat hat nichts zu verschenken", sagte Bittschi am Montag im "Ö1-Morgenjournal". Die Antiteuerungsmaßnahmen würden auf Steuereinnahmen oder Schulden basieren. "Einen Teil dieser Maßnahmen würden sich die Beschäftigten somit selbst bezahlen. Abgesehen davon würden diese Pakete zum Teil auch den Unternehmen zugutekommen".

Für die Gewerkschaften gehe es bei Lohnverhandlungen darum, ihre Forderungen so auszubalancieren, dass sie die Komponenten Löhne auf der einen Seite und Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite im Gleichgewicht halten. Die Arbeitgeber ihrerseits müssten eine Abwägung zwischen höheren Profiten und einer zufriedenen, stabilen Belegschaft finden. Dem Staat komme in dem Prozess die Rolle zu, durch Abgaben oder Zuschüsse - in Form von Steuern oder Transfers - in Erscheinung zu treten, die zwischen Unternehmen beziehungsweise Arbeitnehmer und dem Staat fließen.

Somit sei nicht nachvollziehbar, warum Arbeitnehmer auf ihre "Gewinnbeteiligung" aus den Unternehmensgewinnen verzichten sollen, wenn der Staat mehr der Teuerung ausgleicht. Umgekehrt würde ja auch nicht argumentiert, dass Unternehmen dank Zuschüssen höhere Löhne zahlen sollten.