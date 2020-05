Keine Lebensmittelschleuderpreise in der Krise, Bio konstant

Fleisch, Milch, Obst, Gemüse und Co. waren in den ersten Wochen der Coronakrise und kurz vor ihrem Ausbruch weniger oft in Aktion, zeigt die aktuelle Marktanalyse der AMA. Ob das an den Supermärkten oder an den Konsumenten lag, denen der Preis ob des bevorstehenden Lockdowns nicht so wichtig war, ist daraus nicht ablesbar, aber für die AMA, die Vermarkterin dieser Produkte, sehr erfreulich.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Die Corona-Krise beeinflusst das Kaufverhalten