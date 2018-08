Keine Lehre für Asylbewerber - und was kommt jetzt?

Die Regierung stoppt die Lehrausbildung für Asylbewerber. Eine fixe Lösung, was danach kommt, gibt es allerdings nicht.

Mohammad Gol hat Montagmittag keine Zeit, sich über politische Entscheidungen Gedanken zu machen. Der Gastgarten im Sternbräu in der Salzburger Altstadt ist voll, es duftet nach Tafelspitz und Kaiserschmarren. Flink läuft der 21-jährige Afghane zwischen Küche und Tischen hin und her, kassiert ab, nimmt Bestellungen auf. Ende November wird er seine Lehre zum Restaurantfachmann abschließen. Und sein Lehrherr will ihn behalten. "Mohammad macht sich sehr, sehr gut", betont Sternbräu-Chef Harald Kratzer.