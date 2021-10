Keine Verordnung, keine Winterregeln: Skisaison läuft ohne 3G an

In den Gletscherskigebieten startet die Skisaison. Nur mit FFP2-Maske und vorerst ohne 3-G-Nachweis beim Ticketkauf.

30 Zentimeter Neuschnee am Stubaier Gletscher in Tirol, zehn Zentimeter über Nacht auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun: Für die beiden Gletscherskigebiete kommt der jüngste Gruß vom Winter mehr als gelegen, fällt am kommenden Wochenende doch der Startschuss für die Skisaison. Bereits gewedelt wird in Hintertux und Sölden, im Kaunertal und am Pitztaler Gletscher. Und das ohne die angekündigten Winterregeln.

"Es gibt noch keine Verordnung, also starten wir so, wie wir im Sommer gefahren sind", sagt der Kapruner Gletscherbahnenchef ...