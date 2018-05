SP-Chef Christian Kern nimmt angesichts der geplanten Ratifizierung des Freihandelsabkommens CETA Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Pflicht. "Der Bundespräsident hat im Wahlkampf gesagt, dass er CETA so nicht unterschreiben würde, also mit dieser Art von Sondergerichten. Ich nehme das ernst", sagt Kern zu "Österreich". Der Präsident habe die Möglichkeit, nicht zu unterschreiben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kern will van der Bellen beim Wort nehmen