Kfz-Handel erwartet Pleitewelle

Die Zahl der Insolvenzen ist im Auto- und Zweiradhandel 2018 um 43,5 Prozent gestiegen, und der Trend wird sich fortsetzen, berichtet der "Kurier". "Was da passiert, ist erschreckend", so Ferdinand O. Fischer, Vorsitzender des Fachausschusses Zweiradhandel in der Wirtschaftskammer. Er befürchtet, dass in fünf Jahren ein Drittel aller Händler verschwunden sind.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Zahl der Neuzulassungen sinkt weiter