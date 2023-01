ChatGPT und andere künstliche Intelligenz: Wie Supercomputer den Alltag und die Arbeitswelt verändern

Die Textmaschine ChatGPT zeigt auf, wie stark künstliche Intelligenz unser Leben verändern wird. Was auf uns zukommt und wer profitiert.

Es ist der Einstieg in eine Welt, die einiges verändern wird und viele beunruhigt: in ein Zeitalter von Supercomputern, die mit künstlicher Intelligenz (KI) Aufgaben übernehmen, die bisher Menschen erledigt haben. Seit Wochen ist die Textmaschine ChatGPT in aller Munde, macht sie doch die mögliche Zukunft für uns erstmals richtig greifbar. Die SN haben sich mit der Textmaschine unterhalten und dabei festgestellt, dass sie noch allerlei Unsinn ausspuckt - das ganze Gespräch finden Sie online unter https://qr.sn.at/chatgpt. ...