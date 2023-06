Kika/Leiner-Beschäftigte leiden unter aggressiven Kunden

Gewerkschaft und Arbeiterkammer informieren diese Woche gemeinsam in allen 40 Kika/Leiner-Standorten.

In der Filiale in St. Pölten gab es am Samstag lange Schlangen.

Der enorme Ansturm auf die Filialen von Kika und Leiner in den vergangenen Tagen hat offenbar auch den Aggressionspegel der Kunden steigen lassen. "Wir wurden von einigen Beschäftigten informiert, dass sich Beschimpfungen häufen", berichtet die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) Salzburg am Dienstag. Der Appell der Arbeitnehmervertreter: "Seid freundlich zu den Beschäftigten! Sie können nichts dafür!" Man verstehe, dass sich Unsicherheit breitmache und die Lage angespannt sei, doch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten vor einer Woche erfahren, dass sie ihren Job verlieren. "Jeder versucht weiterhin, so gut es geht, zu arbeiten. Aggressives und beleidigendes Verhalten hilft niemandem", betont Martin Huber, Geschäftsführer der GPA Salzburg.

Wenn nur ein Teil der Kunden und Kundinnen vor der Insolvenz gekommen wäre, "wäre die Situation nicht entstanden", hieß es von Betriebsratsseite. Das Personal sei total überlastet.

Die Gewerkschaft informiert diese Woche von Mittwoch bis Freitag gemeinsam mit der Arbeiterkammer an allen vier Salzburger Kika/Leiner-Standorten die 260 Beschäftigten über die nächsten Schritte. Um im Sanierungsverfahren beim Insolvenzentgeltsicherungsfonds (IEF) an ihr Geld zu kommen, müssten die Beschäftigten einen Antrag ausfüllen, so die GPA, die dabei helfen will. Mit Ende Juni wäre das Urlaubsgeld fällig, daher müsse es schnell gehen. "Alle Akteure arbeiten intensiv an einer raschen Abwicklung", so Huber.

Auch an den restlichen 36 Kika/Leiner-Filialen in Österreich sind von 13. bis 19. Juni Betriebsversammlungen geplant, bei denen über die Wahrung der Ansprüche informiert wird. Schlittert ein Unternehmen in die Insolvenz, springt der öffentliche IEF ein und bezahlt für eine gewisse Zeit offene Löhne, Gehälter, Abfertigungen und Beendigungsansprüche. IEF-Geschäftsführer Wolfgang Pfabigan rechnet mit rund 60 Mill. Euro, die der Insolvenzentgeltfonds auszahlen wird. Im Fonds befänden sich derzeit circa 600 Millionen Euro, hieß es vom Arbeitsministerium zur APA.

Für die rund 1900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die laut Sanierungsplan gekündigt werden, gibt es neue Angebote. Auch die Generali Österreich lädt Betroffene ein, sich für Jobs in der Versicherungsbranche zu bewerben. Gesucht werden unter anderem Kundenbetreuer im Vertrieb. Bewerbungen seien einfach unter https://karriere.generali.at/aktuelle-jobs möglich.