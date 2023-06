Kika/Leiner kann vorerst weitermachen

Der Abverkauf läuft und die Finanzierung für die Fortführung steht. Ein zusätzlicher Insolvenzverwalter könnte bald fragliche Vorgänge prüfen. Und die Immobilien gingen nicht alle an die Supernova-Gruppe.

Volker Leitner ist seit Dienstag ein gefragter Mann. Der St. Pöltner Rechtsanwalt, der als Masseverwalter für das Sanierungsverfahren der Möbelhandelskette Kika/Leiner eingesetzt wurde, hat Erfahrung. Er hat unter anderem die Forstinger-Insolvenz abgewickelt. Die Zahlungsunfähigkeit von Kika/Leiner, kaum zehn Tage nachdem die Signa-Gruppe des Immobilieninvestors René Benko das Unternehmen (getrennt von den Immobilien) an den Handelsmanager Hermann Wieser verkauft hat, wirft viele Fragen auf. Am Donnerstag will Leitner die Medien informieren, soweit er Details öffentlich machen dürfe, teilte er am Mittwoch ...