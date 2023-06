Kika/Leiner: Viel mehr Fragen als Antworten

Das Sanierungsverfahren für Kika/Leiner startet mit viel Zweifel und einer Prüfung der Bilanzen.

Das Sanierungsverfahren über die Möbelhandelskette Kika/Leiner wurde am Dienstag eröffnet und beschäftigt Finanzbehörden, Kunden und Gewerkschaft. Zum Masseverwalter hat das Landesgericht St. Pölten den Rechtsanwalt Volker Leitner bestellt. Den Gläubigern wird die gesetzliche Quote von 20 Prozent - zahlbar binnen zwei Jahren - angeboten. Gläubiger können ihre Forderungen bei den Gläubigerschutzverbänden AKV, Creditreform und KSV bis 8. August anmelden, die erste Gläubigerversammlung finde am 21. August statt. Endgültig über den Sanierungsplan abgestimmt wird am 25. September.

Entwarnung gibt es für Inhaber von Leiner- bzw. Kika-Gutscheinen, die rund 15 Mill. Euro ausmachen. Sie müssen nicht als Forderung angemeldet werden, sondern werden voll eingelöst, weil der neue Eigentümer von Kika/Leiner Hermann Wieser dies garantiert hat. Auch offene Aufträge und bereits geleistete Anzahlungen im Volumen von 42 Mill. Euro bleiben vollständig erhalten und werden abgearbeitet, heißt es vonseiten des Landesgerichts St. Pölten. Auch hier will Wieser für eventuelle Verluste geradestehen. Der Gläubigerausschuss hat darauf ein strenges Auge.

Die unbesicherten Gläubigerforderungen der Möbelkette belaufen sich auf 132 Mill. Euro - ohne Gutscheine und Anzahlungen. Darin enthalten sind neben den Ansprüchen der Dienstnehmer, die der IEF (Insolvenzentgeltsicherungsfonds) vorstreckt, und 40 Mill. Lieferantenverbindlichkeiten 42 Mill. Euro an öffentlichen Abgaben. Diese resultieren aus gestundeten Steuern in der Coronakrise und Cofag-Hilfen. Die Finanzbehörde hat bereits eine Bilanzprüfung gestartet. Der Präsident der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn hat angekündigt, die Vorgänge vor dem Verkauf des Kika-Leiner-Handelsgeschäfts unter die Lupe zu nehmen, konkret die Verschmelzung der Mutter- und Tochtergesellschaft zur Leiner & kika Möbelhandels GmbH mit Bilanz 2021. Zu klären ist aus Sicht von Peschorn, ob die Insolvenz hinausgezögert worden sein könnte.

Während Leiner 2021 noch ausreichend finanziert war (35 Mill. Euro Stammkapital, 102 Mill. Euro nicht gebundene Kapitalrücklagen bei einem Bilanzverlust von 84 Mill. Euro), war Kika zahlenmäßig überschuldet (1,45 Mill. Euro Stammkapital, 96,8 Mill. Euro nicht gebundene Kapitalrücklagen, 106 Mill. Euro Bilanzverlust). In der Bilanz heißt es laut APA, eine "Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts" liege trotzdem nicht vor, da eine langfristige positive Planung vorliege und die Gesellschafter verbindlich erklärt hätten, die Finanzierung mit bis zu 25 Mill. Euro zu sichern, bis die insolvenzrechtliche Überschuldung beseitigt sei. Der frühere Eigentümer Signa, der Kika/Leiner Ende Mai verkauft hat, entschied sich dann dafür, die Unternehmen rückwirkend zu verschmelzen.

Von Signa gab es nach APA-Angaben vorerst keinen Kommentar zu den Bilanzzahlen. Signa-Miteigentümer René Benko hat laut einem Sprecher ab der Übernahme 2018 (von der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe) die Sanierung von Kika und Leiner versucht. Jedes Jahr habe aber mehr Verluste gebracht.

Nicht verwunderlich, sagt ein Kenner der Möbelhandelskette. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Leiner nicht mehr Eigentümer der Immobilien gewesen sei, sondern Miete zahlen musste, sei das operative Geschäft negativ gewesen. Die Trennung von Handels- und Immobiliengeschäft - das die Signa-Gruppe getrennt an den Investor Frank Albert verkauft hat - erfolgte bereits durch Steinhoff. Die zuletzt 40 Standorte waren in der Kika Immobilien GmbH und der Leiner Immobilien GmbH gebündelt. Nach der Signa-Übernahme 2018 wurden in beiden Unternehmen neue Mietverträge abgeschlossen, "um die Ertragslage (der Immobiliengesellschaft, Anm.) auf gutem Niveau zu halten", so die APA. Sie haben eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Verrechnungspreise sind ein weiterer Punkt, den die Finanzprokuratur prüfen will.

2019 ließ sich die Signa-Gruppe von der Kika Immobilien 244 Mill. Euro ausschütten, was die Eigenkapitalquote von 92,7 Prozent auf 29,8 Prozent senkte. Bei der Leiner Immobilien GmbH ließ sich Signa den Bilanzgewinn von 46,5 Mill. Euro zur Gänze ausschütten, die Kapitalquote sank von 70,2 auf 54,5 Prozent. Von 2019 bis 2021 kamen bei Kika Immobilien 60 Mill. Euro Bilanzgewinn zusammen, bei Leiner Immobilien 6,6 Mill. Euro.

Der Masseverwalter muss nun prüfen, ob an diese oder andere Seiten Nachforderungen aus früheren Vermögensabflüssen gestellt werden könnten, die die Quote der Gläubiger erhöhen würde. Das alles fließt in den Sanierungsplan ein.