Kika/Leiner: Viele Immobilien sind schon wieder auf dem Markt

Supernova-Chef Frank Albert hat ein US-Maklerbüro beauftragt, Käufer für 24 Immobilien - 18 Möbelhäuser und sechs Lager - zu suchen. Interessenten gebe es viele, von XXXLutz über Rewe bis Spar.

Angekündigt hat er es bereits beim Kauf der Kika/Leiner Immobilien Anfang Juni. Knapp eineinhalb Monate später hat die Supernova-Gruppe des Investors Frank Albert laut einem Bericht der "Krone" die US-Maklerfirma CBRE mit der Suche nach Käufern für 24 Immobilien - 18 Möbelhäuser und sechs Lager - beauftragt. Die Filialen stehen alle auf der Liste jener Häuser, die geschlossen werden. In Salzburg zählt dazu die Kika-Filiale in St. Johann. Der Kika in Eugendorf sowie die Leiner-Filiale in der Stadt Salzburg werden fortgeführt.

Es sei richtig, dass CBRE mögliche Käufer für die Standorte auswählen solle, bestätigt Supernova-Chef Frank Albert den SN. Gemeinsam werde man dann mögliche Bieter sichten. Bereits mit Ende Juli dürften die meisten dieser Standorte leer stehen, sagt Albert. Der Abverkauf begann bereits wenige Tage nach dem Verkauf durch die Signa Gruppe Anfang Juni. 23 der einst 40 Kika- und Leiner-Filialen sperren bekanntlich zu. 1900 der einst 3900 Beschäftigten verlieren ihren Job.

Interessenten für die Standorte gebe es viele, betont Albert, darunter seien nicht nur Konkurrenten wie XXXLutz sondern auch Rewe, Spar oder die Baumarktkette Obi. Verkauft würden die Objekte einzeln oder in Paketen. Auch eine Verpachtung sei eine Option.

Albert hat wie berichtet beim Verkauf der Kika/Leiner Gruppe durch die Signa-Gruppe von René Benko 36 der einst 40 Möbelhäuser erworben. Kolportiert wurde ein Kaufpreis von 350 Mill. Euro. Drei weitere Möbelhäuser in Linz, Wels und Wien Ottakring gingen bereits mit Jahreswechsel an die Hallmann Group des Wiener Investors Klemens Hallmann. Der Kika in Saalfelden gehört seit dem vergangenen Jahr der Pinzgauer M21 Invest.

Das operative Geschäft der Möbelkette verkaufte Signa an den Steirer Hermann Wieser, der kurzzeitig selbst Kika-Leiner-Geschäftsführer war und zuvor in der Führungsebene von XXXLutz tätig war. Er schickte die Möbelkette nur wenige Tage nach der Übernahme in die Insolvenz. Nach einem Sanierungsverfahren sollen künftig nur 17 der Standorte fortgeführt werden. Auf den Betrieb dieser Filialen - die Immobilien gingen auch hier an Frank Albert - hat der Verkauf der übrigen Standorte keine Auswirkung. Hier gibt es mit der Möbelkette einen aufrechten Mietvertrag. Auch auf das laufende Sanierungsverfahren der Möbelkette soll der Weiterverkauf der Immobilien keine Folgen haben, da das operative Geschäft der Möbelkette von den Immobilien losgelöst wurde.

Die traditionsreiche Möbelkette Kika/Leiner ist seit Jahren in Turbulenzen. 2013 hat sie die südafrikanische Steinhoff-Gruppe von der Eigentümerfamilie Koch übernommen. Tief verstrickt in einen Bilanzskandal verkaufte Steinhoff 2018 an René Benkos Signa Gruppe. Signa nannte Anfang Juni strategische Gründe für den Weiterverkauf, Insider vermuteten freilich, dass Benko für sein mehr als 20 Milliarden Euro schweres Immobilienimperium Liquidität benötigte.

Laut dem Exposé von CBRE trennt sich Supernova jetzt von 18 Möbelhäuser und sechs Lagern. In Summe stehen mehr als 300.000 Quadratmeter Gesamtnutzfläche zum Verkauf. In Salzburg die Kika-Filiale in St. Johann mit 13.600 Quadratmetern Nutzfläche. Wann der Verkauf abgeschlossen sein soll, will Albert nicht sagen. "Vor September passiert nichts, jetzt gehe ich erst einmal auf Urlaub."