Kirchdorfer stockt Anteile an Wibau auf über 99 Prozent auf

Die Kirchdorfer Gruppe übernimmt die 21,7 Prozent Strabag-Anteile an der oberösterreichischen Transportbeton- und Entsorgungsfirma Wibau. Damit hält der Baustoffkonzern nun mehr als 99 Prozent an der Wibau-Gruppe, teilte er am Freitag mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Wibau erwirtschaftet pro Jahr rund 40 Millionen Euro und beschäftigt derzeit insgesamt 140 Mitarbeiter. Kirchdorfer-Geschäftsführer Erich Frommwald sieht sein Unternehmen durch den Zukauf nun "unabhängiger in den strategischen Entwicklungen". Quelle: APA