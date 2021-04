Kitzbühel - nach dem Coronawinter sollen es nun die Biker und Wanderer richten

Die vom Coronawinter arg gebeutelte Promi-Skidestination Kitzbühel hofft wie die ebenso gerupften Mitbewerber auf einen Trendwende - am besten schon im Sommer. Denn das Angebot für Wanderer und Biker wurde ausgebaut. Nun hängt alles von Öffnungen ab. Und vom Wetter.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Allein an sogenannten Erstzutritten mussten die Kitzbüheler Bergbahnen in der abgelaufenen Wintersaison ein Minus von 76,6 Prozent einstecken. Von einem Ersteintritt sprechen Seilbahner dann, wenn eine Person das erste Mal die Zugangskontrolle an Talstation passiert. 317.000 solcher Zutritte gab es im Coronawinter. Im Jahr davor waren es noch 1,2 Millionen.

Das gibt zu denken. Klaus Winkler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahn AG Kitzbühel und Bürgermeister, sagt, dass der Coronawinter "natürlich wirtschaftlich verheerend" gewesen sei.

Das Offenhalten habe sich aber dennoch gelohnt, sagte Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender der Bergbahn AG: "Kitzbühel ist dadurch als Sportstadt präsent geblieben."

Das soll sich - entsprechende Öffnungen vorausgesetzt - in der ab 8. Mai startenden Sommersaison bemerkbar machen. Denn in diesem Sommer wollen die Kitzbüheler bereits ein Drittel ihres Jahresumsatzes einfahren, üblicherweise beträgt der Anteil um die zehn Prozent.

Richten sollen es Wanderer und (Mountain)-Biker. Christian Wörister (Vorstand Bergbahnen) sagte: "Der vergangene Sommer hat uns schon gezeigt, dass unsere Bike-Trails in Kitzbühel und Kirchberg besonders beliebt sind. Wir konnten ein hohes zweistelliges Plus bei den Bike-Transporten verzeichnen. Für heuer erwarten wieder eine steigende Tendenz, sofern das Wetter entsprechend mitspielt."

Der Winter bleibt dennoch das Kerngeschäft. In der Saison 2021/2022 sollen bereits wieder 80 Prozent des Vor-Corona-Winterergebnisses an Umsatz erzielt werden. An eine "völlige Normalität" (Anton Bodner) glaubt in Kitzbühel ohnehn noch niemand.

Die umständehalber eingeführten Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden daher bis auf weiteres nicht eingemottet. Der Lohn dieser Bemühungen: Die - no, na - erstmals vergebene Covid-19-Sicherheitstrophy in Gold des Branchenmagazins SBT ("Seilbahn - Business - Tourismus") ging an Kitzbühel.