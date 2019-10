Bis 2030 soll die Elektrizitätserzeugung in Österreich CO2-frei werden. Der geplante Ausbau von Wind- und Sonnenenergie sowie Wasserkraft spart 7,5 Millionen Tonnen schädliche Treibhausgase, bringt aber ganz andere Probleme.

Vor ziemlich genau einer Woche, am 7. Oktober kurz nach 21 Uhr, ist Österreich knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt. Im Hochspannungsnetz der Austrian Power Grid (APG) ist die Frequenz kurzfristig in Richtung der kritischen Grenze von 49,8 Hertz gesunken. Darunter ...