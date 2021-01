Klare Regeln für das Arbeiten zu Hause

Die Arbeit im Homeoffice bedarf weiterhin einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Regierung und Sozialpartner haben den rechtlichen Rahmen für die Arbeit von zu Hause fixiert.

Arbeiten im Homeoffice - was bis vor der Coronakrise eher die Ausnahme und ein Vorrecht weniger Berufsgruppen war, wurde mit einem Schlag für Hunderttausende Beschäftigte zur Realität. Das warf viele arbeits- und steuerrechtliche Fragen auf, die Antwort darauf hat man bisher mit einer bis Ende März geltenden Sonderregelung umschifft.

Nun haben sich Regierung und Sozialpartner nach langen Verhandlungen auf eine dauerhafte Lösung geeinigt, die Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwoch nach dem Ministerrat der Öffentlichkeit präsentierte.



Das Arbeiten im Homeoffice bleibt auch in Zukunft freiwillig und beruht auf einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Diese kann unter Angaben von Gründen von beiden Seiten binnen eines Monats widerrufen werden. Die Regelungen für das Homeoffice können künftig auch in Form einer freiwilligen Betriebsvereinbarung festgelegt werden.

Grundsätzlich gilt, dass sämtliche arbeitsrechtlichen Vorschriften wie jene für Arbeits- und Ruhezeiten sowie der Arbeitnehmerschutz auch im Homeoffice zur Anwendung kommen. Die Arbeitsinspektoren erhalten allerdings kein Recht, die private Wohnung zu betreten.

Klargestellt wurde, dass der Arbeitgeber grundsätzlich die Arbeitsmittel zur Verfügung stellt. Wenn sich der Arbeitnehmer bereit erklärt, eigene Mittel wie Notebook oder Mobiltelefon zu verwenden, werden ihm dafür Kosten ersetzt.

Dafür hat man nun auch eine Einigung über die steuerrechtliche Behandlung erzielt.

Leistet der Arbeitgeber für Kosten eine pauschale Abgeltung oder freiwillige Zahlungen, so sind diese im Rahmen eines Homeoffice-Pauschales von 3 Euro pro Tag und maximal 300 Euro (also längstens 100 Tage im Jahr) von Steuer und Sozialversicherung befreit. Falls das Pauschale nicht ausgeschöpft wird, kann die Differenz als Werbungskosten geltend gemacht werden.

Darüber hinaus sind belegte Kosten für die Anschaffung von ergonomischem Mobiliar bis zu einem Betrag von 300 Euro pro Jahr steuerlich absetzbar. Bei der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und beim Gesundheitsschutz soll der Arbeitgeber seine Mitarbeiter beraten. Dazu werden die Sozialpartner Informationsmaterial entwickeln.

Homeoffice kostet Staat 150 Millionen Euro

Die steuerlichen Bestimmungen sollen bereits rückwirkend für die Arbeitnehmerveranlagung 2020 gelten, allerdings gilt dann die Grenze von 300 Euro auch für das Jahr 2021. Die Mindereinnahmen an Steuern und Sozialversicherungen setzt die Regierung mit 150 Millionen Euro pro Jahr an. Die bis Ende März laufende Übergangsregelung, dass Unfälle im Homeoffice als Arbeitsunfall gelten, wird auf Dauer rechtlich verankert. Abgedeckt sind auch Unfälle auf dem Weg vom Homeoffice ins Büro oder wenn man Kinder in die Schule oder in den Kindergarten bringt. Nicht umfasst sind hingegen Unfälle, die auf dem Weg zum Einkaufen passieren.