Lang war nur vom Sterben der Nahversorger die Rede. Das tun sie weiterhin. Gleichzeitig gibt es immer mehr neue kleine Genussläden.

Zwei Dinge fallen in der Bottega Mattilia in der Halleiner Altstadt als Erstes auf: die große Frischetheke und der lange Esstisch. Viel mehr hat in dem 55 Quadratmeter kleinen Laden von Sandra Zorn auch nicht Platz. Und das braucht es ...