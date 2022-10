Klein- und Mittelbetriebe - Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen

Die Erholung währte kurz, die Lage trübt sich ein. Aber erstaunlich viele Unternehmen seien gut für die Krise gerüstet, sagt ein Experte.

Die aktuelle Gemengelage aus den Folgen des Kriegs in der Ukraine, der dramatisch gestiegenen Preise und unterbrochenen Lieferketten hat dazu geführt, dass manche Unternehmen wieder in Bedrängnis geraten. Deutliche Anstiege bei der Zahl der Firmeninsolvenzen sprechen eine klare Sprache. Aber es ist keineswegs so, dass alle Unternehmen Probleme in der aktuellen Situation hätten.

Nicht wenige können mit der Situation erstaunlich gut umgehen, weil sie die Schonzeit während der Coronajahre dazu genutzt haben, "um sich Speck zuzulegen, der ihnen ...