Kleinanleger-Vertreter Rasinger wünscht sich ÖBAG an Börse

Mit einigen neuen Vorschlägen zur Belebung des Kapitalmarkts hat am Donnerstag der Chef des Interessenverbands für Anleger (IVA), Wilhelm Rasinger, aufhorchen lassen. Er sähe unter anderem gern die Staatsbeteiligungsholding ÖBAG an der Börse: Mit stimmrechtslosen Vorzugsaktien für Privatanleger, denen eine garantierte Vorzugsdividende von 2 bis 3 Prozent winken sollte.

Rasinger gibt im Frühjahr 2020 die operative Geschäftsführung des IVA an Florian Beckermann ab. Der bisherige IVA-Chef will sich "sukzessive" aus der Chefposition zurückziehen. Vor Journalisten sprach er sich am Donnerstag noch für einen Gewinnfreibetrag bei Veranlagungen in ÖBAG-Vorzugsaktien sowie in Infrastrukturunternehmen mit öffentlichem Kernaktionär aus. Das treffe derzeit auf Post, OMV, Telekom, Verbund, EVN, Flughafen oder Burgenland Holding zu.

Stimmrechtslose Vorzugsaktien wären bei der Staatsanteilsverwalterin ÖBAG in den Augen des IVA deshalb ein Thema, weil solche Titel für den internationalen Kapitalmarkt uninteressant seien. Die ÖBAG selbst könnte sich nach einer Öffnung fürs breite Anlegerpublikum mehr von der Politik distanzieren, glaubt Rasinger; vor allem aber auch leichter Geld beschaffen und wo erforderlich neue Beteiligungen eingehen, etwa um mangels anderer heimischer Investoren einen Verkauf ans Ausland zu verhindern. Das habe nichts mit Wiederverstaatlichung zu tun, so der Anlegerschützer im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Gegen Vorkommnisse wie bei der ÖBAG-Beteiligung Casinos Austria, wo Gutachter klären sollten, ob Informationen aus dem Personalausschuss dem Gesamtaufsichtsrat zur Kenntnis zu bringen seien, helfe nur Transparenz, meinte Rasinger zum Fall Sidlo. Den mittlerweile beurlaubten Casinos-Finanzvorstand Peter Sidlo sieht der Anlegerschützer nur als "harmlosen Karrieristen".

Weitere Vorschläge des langjährigen IVA-Präsidenten: Beim Bausparen - das er heute als überholt ansieht - könnte sich der Staat die bisherige "Miniprämie" ersparen, zugunsten eines KESt-freien Bau- und Vorsorgesparens bis zu 50.000 Euro pro Person. Bei der steuerbegünstigten Zukunftsvorsorge, die weiter vor sich hinsieche, könnte seiner Meinung nach bei einer grundsätzlichen Reform die teure Garantie wegfallen. Zusammengelegt werden sollten die Mitarbeitervorsorge- und die Pensionskassen, wobei die Auszahlungen jeweils erst zum Pensionsantritt erfolgen sollten.

Dass er sich mit einem weiteren Vorschlag, nämlich einer Wiedereinführung der Erbschaft- und Schenkungssteuer (für Vermögen über einer Million Euro), bei vielen nicht beliebt mache, sei ihm bewusst, sagte Rasinger am Donnerstag. Dabei gäbe es dann wohl wieder mehr Börsengänge, als Instrument der Unternehmensnachfolge. Eine Vermögenssteuer lehnt der IVA hingegen ab. Rasingers vorgestellter Nachfolger Beckermann sprach sich indes auch gegen eine Erbschaftssteuer aus. Hier könne auch alles so bleiben wie es ist, sagte der gebürtige Deutsche, der seit mehr als einem Jahrzehnt in Österreich lebt und im Hauptberuf u.a. Geschäftsführer von Teilgesellschaften der Wiener Sozietät WolfTheiss ist.

Rasinger selbst bleibt auch nach dem Frühjahr 2020 im Vorstand des IVA und übernimmt, wie sein Vize Michael Knap, weiterhin Stimmrechtsvertretungen. Der Vorstand soll um eine Frau erweitert werden.

Quelle: APA