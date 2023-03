Kleine Schritte gegen große Personalnot

Wirtschaftsminister Martin Kocher fordert ein Umdenken, der Wirtschaft geht es zu langsam.

Meister- und Befähigungsprüfungen sollen ab 2024 so kostenlos sein wie Prüfungen an Schulen und Universitäten. Außerdem sollen nach einem Lehrabschluss oder nach der Meisterprüfung weitere, anerkannte Qualifikationsschritte eingebaut werden. Mit solchen Änderungen, die noch heuer beschlossen werden sollen, will Wirtschaftsminister Martin Kocher berufliche Aus- und Weiterbildung attraktiver und dem akademischen System vergleichbar machen. Dafür zu sorgen, dass gut qualifizierte Arbeitskräfte am Markt sind, werde angesichts der demographischen Entwicklung noch viel wichtiger sein, sagte er am Dienstag. Denn Österreichs Wirtschaft brauche die Fachkräfte dringend und die Knappheit sei "teilweise massiv".

Die Regierung dreht derzeit an vielen kleine Schrauben, um des Arbeitskräftemangels Herr zu werden. Die Reform der Rot-Weiß-Rot-Card per Oktober 2022 hat laut Kocher die Zahl der Fachkräfte aus Drittstaaten um 50 Prozent steigen lassen. Es werde aber dauern, bis sich Betriebe und Staaten darauf einstellen, denn es sei "eine gewisse Zäsur", nachdem Österreichs Arbeitsmarkt wegen hoher Arbeitslosigkeit 20 Jahre abgeschottet war. "Qualifizierter Zuzug wird ein Teil der Strategie sein", betont Kocher. Mit Verweis etwa auf ein Migrationsabkommen mit Indien oder Überlegungen, Jugendliche aus Ländern wie Marokko hier eine Lehrausbildung zu bieten.

Parallel dazu prüft eine Reformkommissionen weiter, wie Beschäftigte durch steuerliche Anreize etwa für Überstunden oder Vollzeitjobs zu Mehrarbeit motiviert werden könnten. Es gebe noch keine fertige Lösung, "wir sind aber ganz gut auf dem Weg", so Kocher.

Seine umstrittene Aussage zur Teilzeitarbeit verteidigt er: Mit dem "Erfolgsmodell Teilzeit" sei es gelungen, 50.000 zusätzliche Beschäftigte pro Jahr in den Arbeitsmarkt zu bringen. Die Demographie habe die Situation verändert. "Wir müssen das neu denken", sagt Kocher. Es gehe nicht um Kürzungen sondern um die künftige Finanzierung des Sozialsystems.

Fortschritte sieht der Arbeitsminister beim speziellen Förderprogrammen "Sprungbrett". Dem Arbeitsmarktservice (AMS) sei es damit gelungen, die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen von 148.000 auf rund 80.000 zu senken - der niedrigste Wert seit 2013. Zudem soll noch vor der Sommerpause für Vertriebene aus der Ukraine der Arbeitsmarkt geöffnet werden. Bisher brauchen die rund 8000 Betroffenen eine Beschäftigungsbewilligung und dürfen etwa nicht bei Leiharbeitsfirmen tätig sein. Das soll sich ändern. "Grundsätzlich brauchen wir eine Möglichkeit, dass die, die hierbleiben wollen auch hierbleiben können", sagt Kocher. Zu bedenken sei jedoch die "Symbolik", denn die Ukraine hätte gern alle zurück.

Ob sich mit vielen kleinen Schritten die Lücke von 200.000 bis 300.000 Fachkräften, die die Wirtschaftskammer bis 2030 sieht, schließen lässt, will der Minister so nicht beantworten. Es gebe natürlich genügend Potenzial - bei Jungen, bei Älteren, bei Menschen, die nicht am Arbeitsmarkt sind, bei qualifizierter Zuwanderung. Allerdings müssten Politik und Unternehmen den Fokus darauf richten, diese Arbeitskräfte auszubilden und die richtigen Anreize zu setzen, damit sich Arbeit auszahlt. Das passiere jetzt immer mehr, so Kocher, "deswegen bin ich nicht so pessimistisch, dass das so schlimm wird". Klar sei jedoch, dass rasch gehandelt werden müsse.

Die Wirtschaft ist weniger optimistisch. Der Fachkräftemangel beschränke sich längst nicht nur auf einzelne Berufsgruppen, sondern ziehe sich durch alle Branchen, bekräftigte die Wirtschaftskammer (WKO) am Dienstag. Aktuell könnten Zehntausende Arbeitsplätze nicht besetzt werden - von Ärztinnen und Köchen über Programmierer bis hin zu Kindergärtnerinnen. Angesichts der alternden Gesellschaft werde sich das nicht so schnell ändern. "Wenn nicht gegensteuert wird, dann kostet uns das alle Wohlstand", warnte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Dienstag.

Er fordert unter anderem - ebenso wie die Industriellenvereinigung - eine klare Zuwanderungsstrategie. In den 1960er- und 70er-Jahren habe man bereits gute Erfahrungen mit Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern gemacht, sagt Mahrer. Dabei brauche es aber Menschen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden können und nicht Personen, die "auf der Parkbank sitzen und anderen beim Arbeiten zusehen".

Ohne Gegenmaßnahmen könnte es 2040 insgesamt 569.500 offene Stellen geben, geht aus einer Studie der Synthesis Forschung im Auftrag der Kammer sowie Analysen des Wifo hervor. Damit würde die Wirtschaftsleistung um neun Prozent geringer ausfallen als mit ausreichend Arbeitskräften, so Mahrer.

Im Februar waren beim AMS 111.362 sofort verfügbare stellen gemeldet, um 6,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.