Väterkarenz hilft Müttern beim Wiedereinstieg. Allerdings nur, wenn sie lang genug dauert. Blieben Männer nur kurz zu Hause beim Kind, habe das den gegenteiligen Effekt, warnt die AK.

Als Klara ihre ersten Schritte machte, war ihr Vater Christian Willomitzer dabei. Und auch in den Wochen davor, als sie sich unermüdlich an Tischkanten hochzog und an Möbeln entlanghangelte. Der 34-Jährige ging heuer sechs Monate lang in Karenz. "Ich wollte ...