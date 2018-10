Kleine Wasserkraftwerke haben große Wirkung

Die Stromerzeugung aus kleineren Wasserkraftwerken könnte in Österreich noch um die Hälfte gesteigert werden. Die Betreiber fordern von der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen.

In ihrer Klima- und Energiestrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 die komplette Stromerzeugung in Österreich auf erneuerbare Quellen umzustellen. Das erfordert nach Schätzungen der Energiewirtschaft einen Investitionsbedarf von rund 30 Milliarden Euro in den nächsten zwölf Jahren.